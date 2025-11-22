В сенате США рассказали о проблемах в плане Трампа по Украине

Мирный план президента США Дональда Трампа по Украине содержит несколько спорных моментов, которые требуют доработки. Об этом заявил американский сенатор--республиканец Линдси Грэм на своей странице в соцсети X.

«Хотя в предлагаемом плане мирного урегулирования между Россией и Украиной есть много хороших идей, есть несколько весьма проблемных моментов, которые можно улучшить», — написал он.

По словам политика, целью любого мирного соглашения должно быть достойное и справедливое завершение войны, а не создание нового конфликта.

Накануне украинский депутат Алексей Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана Трампа. По данным Financial Times, украинские чиновники раскритиковали документ и считают его неприемлемым без правок, хотя в Вашингтоне ожидают, что президент Украины Владимир Зеленский подпишет его к 27 ноября. План включает отказ от НАТО, новые границы, буферную зону, ограничения для ВСУ и использование замороженных активов России.