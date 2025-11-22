Попытки Запада ослабить Россию, сражаясь до последнего украинца, оказались несбыточной мечтой. Об этом в разговоре с РИА Новости сообщил директор Института ядерных исследований Американского университета профессор Питер Кузник.

По его словам, этот вывод доказали американцы, «которым вместе с некоторыми европейцами не хватило мудрости и дальновидности, чтобы избежать этой катастрофической войны». Собеседник агентства отметил, что теперь происходящие выглядит для Украины и ее сторонников как поражение по всем статьям.

Запад призвали признать свой провал на Украине

Ранее глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что план Евросоюза (ЕС) по Украине включает пункты по ослаблению России и поддержке Украины. Она также выразила мнение, что санкции против России эффективны, поскольку они позволяют снизить доходы России от продажи углеводородов.