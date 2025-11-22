Трамп сказал, что будет с Зеленским в случае его отказа от предложенного США мирного плана

Президент США Дональд Трамп предложил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому продолжать сражаться до разрыва его «маленького сердца», если ему не понравится американский план по урегулированию конфликта на Украине. Об этом пишет РИА Новости.

Журналисты спросили у Трампа, что будет, если Зеленский отвергнет мирный план.

«Тогда он может продолжать сражаться до разрыва его маленького сердца», — сказал глава Белого дома.

Американский лидер уточнил, что предложенный Вашингтоном план не является «окончательным предложением» Киеву.

Стало известно, что ЕС хочет поменять в плане Трампа по Украине

22 ноября газета Bild написала, что страны Евросоюза хотят изменить как минимум четыре пункта мирного плана по Украине, который предложил Трамп. Издание уточняет, что лидеров Европы не устраивают признание суверенитета РФ над Крымом, Донбассом и другими территориями, сокращение украинской армии, гарантии безопасности со стороны России и предложения по ее замороженным активам.

На днях украинский депутат Алексей Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана Трампа. По данным Financial Times, украинские чиновники раскритиковали документ и считают его неприемлемым без правок, хотя в Вашингтоне ожидают, что Зеленский подпишет его к 27 ноября.