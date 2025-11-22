Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что Украина оказалась в безвыходной ситуации, не имея возможности ни прекратить конфликт, ни продолжить боевые действия.

По его словам, текущее положение дел представляет собой наибольший вызов для украинского руководства, поскольку оба возможных пути развития событий несут серьезные трудности.

Данное заявление прозвучало на фоне информации о передаче американской делегацией во главе с министром сухопутных войск США Дэниелом Дрисколлом нового плана урегулирования. Согласно публикации Financial Times, документ включает 28 пунктов и предполагает значительные уступки со стороны Киева.

Особое внимание привлекло сообщение агентства Reuters о том, что администрация США установила крайний срок для подписания соглашения — 27 ноября, угрожая в случае отказа прекратить поставки вооружения и обмен разведывательными данными.

Папуашвили подчеркнул, что украинские власти столкнулись с дилеммой, когда продолжение войны становится тяжелым бременем, а ее завершение требует сложных политических решений. Напомнив о недавнем заявлении Зеленского относительно трудного выбора, стоящего перед страной, грузинский политик констатировал тупиковый характер текущей ситуации. Эти высказывания отражают растущее международное внимание к мирным переговорам и оказываемому на Киев давлению с целью принятия предложенных условий.