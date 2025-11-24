Меган Маркл сравнила королевский коттедж в Кенсингтоне с тюрьмой

Уже не секрет, что королевской коттедж на территории Кенсингтонского дворца, выделенный Меган Маркл и принцу Гарри после их свадьбы, сильно разочаровал герцогиню Сассекскую: он был куда меньше того, где на тот момент жили принц Уильям и Кейт Миддлтон. А по словам королевского биографа Тома Куинна, Мег даже сравнивала дом с тюрьмой.

© Super.ru

«Первоначальный гламур» королевской жизни тут же исчез, когда супруги заехали в коттедж. Небольшой дом, которые хвалят за его уединённость и уют, показался экс-актрисе слишком скромным. А частые поездки на официальные мероприятия окончательно привели её в ужас.

«Меган поняла, что жить там – всё равно что жить в русской степи», — цитирует Куинна RadarOnline.

Он также отмечает, что именно жизнь в этом коттедже стала «началом всех бед» для Меган.

