В США указали на коварный пункт мирного плана Трампа по Украине

В мирном плане президента Соединенных Штатов Дональда Трампа заметили пункт, который даст легитимное право государствам Североатлантического альянса при первой возможности напасть на Россию. Военный эксперт, экс-офицер американской армии Станислав Крапивник в разговоре с «МК» выразил мнение, что Запад обязательно воспользуются этим поводом, как только наступит подходящее время.

Он прокомментировал один из пунктов плана США по Украине, согласно которому в случае нарушения РФ условий мирного договора, ей будет дан скоординированный военный ответ коллективным Западом. По мнению Крапивника, данный пункт появился в плане не просто так, а был предусмотрен, как повод для начала боевых действий с Россией.

«Как только Запад почувствует, что готов к большой войне или почувствует, что в России назревает хаос, он устроит провокацию и нападет. (...) Уже через три года Украина и НАТО будут готовы к новой войне. Это то же самое, как если бы мы во время Великой Отечественной войны дошли до Киева или Минска, а потом сказали: "А давайте, помиримся с Гитлером". Это то, что они нам сегодня предлагают», — заявил военный эксперт.

Крапивник подчеркнул, что в случае, если Россия примет данный мирный план, она не выиграет три года мира. Напротив, как считает бывший офицер американской армии, страну захлестнут непрекращающиеся теракты и ракеты будут летать «откуда-то из-за границы», так же, как и дроны. Разница будет в том, что после подписания договора РФ не сможет отвечать.

Ранее Трамп прокомментировал реакцию украинского лидера Владимира Зеленского на план США по урегулированию конфликта с Россией. Глава Белого дома подчеркнул, что Зеленскому придется одобрить американскую инициативу по урегулированию на Украине.