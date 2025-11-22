CNN Türk: Украина попала в тупик из-за мирного плана Трампа

Украина попала в тупиковую ситуацию из-за мирного плана президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта. Об этом заявил обозреватель телеканала CNN Türk Сияменд Качмаз.

По его словам, если бы в 2022 году Киев подписал стамбульские договоренности, то Украина не потеряла бы стольких людей, и ее города остались бы невредимыми.

«Теперь ситуация превратилась в настоящую дилемму для Украины. Если Киев подпишет, то столкнется с реакцией внутри. Если же нет, то, как часто заявляет Россия, время работает против нее, и риск потери новых территорий растет с каждым днем. Таким образом, процесс зашел для них в тупик», — говорится в статье.

Качмаз также обратил внимание на противоречивость Владимира Зеленского: когда он говорит с Трампом, то проявляет симпатию к его плану, но после контактов с лидерами европейских стран меняет свою позицию.

Ранее президент РФ Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ сделал заявление о мирном плане США по Украине.