Скончался личный модельер принцессы Дианы Пол Костелло

В Лондоне на 81-м году жизни скончался выдающийся ирландский модельер Пол Костелло, известный как личный дизайнер принцессы Дианы. О его уходе сообщил коллектив созданного им модного бренда.

© Московский Комсомолец

Согласно заявлению, распространенному газетой Mirror, модельер умер после непродолжительной болезни, проведя последние моменты жизни в кругу семьи — супруги и семерых детей.

Пол Костелло родился в Дублине в 1945 году и получил профессиональное образование в Графтонской академии дизайна одежды, после чего совершенствовал свое мастерство в Париже. В 1979 году он основал собственную марку, а спустя четыре года был удостоен чести стать личным дизайнером принцессы Уэльской. Их творческое сотрудничество продолжалось вплоть до трагической гибели Дианы в 1997 году.

Помимо работы с королевской семьей, наследие модельера включает значимые проекты в области корпоративной и спортивной моды. Он разрабатывал униформу для авиакомпаний British Airways, Aer Lingus и Qatar Airways, а также создавал экипировку для олимпийской сборной Ирландии на играх 2000 года в Сиднее. Пол Костелло оставил после себя не только модные коллекции, но и большую семью — семерых детей и супругу Энн Купер, с которой был счастлив в браке долгие годы.