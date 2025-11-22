В ЕС сделали заявление об уступках со стороны Украины

В Европе вновь высказались о якобы несправедливых уступках со стороны Украины. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на слова главы евродипломатии Каи Каллас.

«Мы все хотим, чтобы эта война закончилась, но важно то, как она закончится. Россия не имеет законного права требовать каких-либо уступок», — заявила она.

Ранее администрация президента США Дональда Трампа разработала мирный план по урегулированию украинского конфликта.

Стало известно, что ЕС хочет поменять в плане Трампа по Украине

Документ содержит 28 пунктов, включая отказ Украины от вступления в НАТО и признание за Россией Крыма, Донецкой и Луганской народных республик и ряда других территорий. Президент России Владимир Путин отметил, что этот документ может стать основой окончательного урегулирования конфликта на Украине.