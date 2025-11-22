Мерц помирился с да Силвой после скандальных высказываний

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц, как передает немецкое информагентство dpa, помирился с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой. Немецкий политик предложил коллеге вместе потанцевать во время своего следующего визита в Бразилию.

По данным агентства, Мерц и да Силва «40 минут словесно обнимались». При этом «Лула давал канцлеру советы, какие рестораны ему нужно посетить» в Бразилии, а также говорил о танцах, которые он мог бы попробовать исполнить. Канцлер, по свидетельствам очевидцев, ответил: «Отлично, в следующий раз пойдём танцевать вместе».

Ранее Мерц, выступая на конгрессе в Берлине, заявил, что 7 ноября во время визита в Бразилию он спросил журналистов своего пула, кто из них хочет остаться. По словам канцлера, никто не поднял руку.

После этого в соцсетях на Мерца обрушился шквал критики со стороны бразильцев, которые сочли его слова расистскими. Некоторые пользователи просили бразильские власти, чтобы канцлера ФРГ больше никогда не принимали в Бразилии.