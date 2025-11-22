Раскрыто, какой пункт мирного плана ЕС предложит убрать

Лидеры стран Евросоюза (ЕС) во встречном предложении по урегулированию конфликта на Украине могут предложить убрать пункт о сокращении численности Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на американского чиновника.

«Европейцы будут по-настоящему настаивать на численности украинской армии. По словам человека, знакомого с ответным предложением, здесь не может быть никаких ограничений», — говорится в материале.

По данным агентства, в работе над встречным предложением принимают участие прежде всего лидеры «Евротройки» (Великобритания, Германия и Франция), а опубликованное ранее заявление ЕС было лишь «временной мерой».

В статье отмечается, что план ЕС по затягиванию мирного процесса не будет работать вечно, а европейские лидеры вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским вскоре должны осознать серьезность намерения президента США Дональда Трампа прекратить всю поддержку Киева.

22 ноября газета Bild писала, что страны ЕС хотят изменить как минимум четыре пункта мирного плана по Украине, который предложил Трамп. По данным издания, лидеров Европы не устраивают признание суверенитета РФ над Крымом, Донбассом и другими территориями, сокращение украинской армии, гарантии безопасности со стороны России и предложения по ее активам.