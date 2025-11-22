Лидеры ЕС направили США свой вариант мирного плана по Украине

Лидеры ведущих европейских стран направили США свой вариант мирного плана по украинскому конфликту. Об этом сообщает немецкое издание Der Spiegel.

Отмечается, что на саммите G20 в Йоханнесбурге (ЮАР) прошла встреча сторонников Украины. На ней присутствовали представители Канады, Великобритании, Норвегии и Японии, а также президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, премьер-министр Испании Педро Санчес, президент Финляндии Александр Стубб.

Стало известно, что ЕС хочет поменять в плане Трампа по Украине

Европейские лидеры разработали свой вариант мирного плана по урегулированию украинского конфликта на основе 28 пунктов, которые были представлены администрацией президента США Дональда Трампа.

«(...) вопросы, вызывающие обеспокоенность у европейцев, должны быть урегулированы в рамках упорядоченного процесса», — раскрыло издание одно из требований.

Встреча представителей стран Запада и Украины по плану американского президента Дональда Трампа по урегулированию конфликта с Россией намечена на 23 ноября в Женеве.