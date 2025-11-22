Стармер рассказал о «стремительных» переговорах ЕС, США и Украины о плане Трампа

Британский премьер-министр Кир Стармер в интервью Sky News подтвердил, что в воскресенье, 23 ноября, в Женеве состоятся переговоры по урегулированию на Украине с участием республики, США и европейских стран.

Британский политик упомянул, что часто общается с американским лидером Дональдом Трампом, и намерен скоро сделать это снова. По его словам, новый план урегулирования на Украине в Европе активно обсуждался в последние дни, а переговоры по нему он назвал «стремительными».

Стармер отметил, что сейчас все сконцентрированы на встрече в Женеве и на том, поможет ли она добиться прогресса по вопросу урегулирования конфликта. Политик сообщил, что накануне общался с президентом Украины Владимиром Зеленским и намерен сделать это в субботу, 22 ноября.

По его словам, приоритет лидеров Европы в достижении «справедливого и продолжительного мира», но все вопросы мирного урегулирования должны решаться вместе с Киевом. Стармер заверил, что Трамп хочет того же, о чем говорил в беседах с ним. Премьер Великобритании подчеркнул, что особое значение в контексте американского плана имеют гарантии безопасности для Украины.

Накануне украинский депутат Алексей Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана Дональда Трампа. По данным Financial Times, украинские чиновники раскритиковали документ и считают его неприемлемым без правок, хотя в Вашингтоне ожидают, что Зеленский подпишет его к 27 ноября. План включает отказ от НАТО, новые границы, буферную зону, ограничения для ВСУ и использование замороженных активов России.