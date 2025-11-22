Одна страна не поддержала итоговый документ G20

Аргентина, как сообщил МИД страны, не поддерживает итоговый документ G20 («Большой двадцатки»), в том числе из-за расхождений в геополитических позициях.

В сообщении говорится, что Аргентина не поддержала итоговый документ, распространенный в ходе саммита лидеров "G20" в Йоханнесбурге. Правительство президента Хавьера Милея, не присутствовавшего на саммите в ЮАР, объяснило отказ от итогового документа, одобренного лидерами блока, "нарушением правил консенсуса". Кроме того, Буэнос-Айрес не согласен с "существенными расхождениями в геополитических соображениях", которые присутствуют в итоговом документе.

Саммит G20 проходит 22–23 ноября в Йоханнесбурге. Делегацию РФ возглавляет заместитель главы администрации президента Максим Орешкин.