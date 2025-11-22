Боуз призвал Запад признать свой провал на Украине
Западу следует признать свой провал на Украине, так как нанести России поражение не удалось, заявил ирландский журналист Чей Боуз. Об этом пишут «Аргументы и факты».
По данным газеты, западные политики в 2022-2024 годах неоднократно говорили о том, что ВСУ должны нанести России стратегическое поражение с тем, чтобы Украина вышла на переговоры с позиции силы, а не слабости.
Боуз подчеркнул, что реализация этой «инициативы невозможна» — Киев потерпел сокрушительное поражение.
«Пришло время признать реальность катастрофического провала украинского проекта», — отметил журналист.
По его словам, возможный отказ правительства Украины от прекращения боевых действий будет означать только то, что Россия тоже продолжит сражаться.
Журналист высмеял реакцию Запада на коррупцию в Киеве
Ранее Боуз призвал Владимира Зеленского как можно скорее согласиться на территориальные уступки.