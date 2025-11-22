Западу следует признать свой провал на Украине, так как нанести России поражение не удалось, заявил ирландский журналист Чей Боуз. Об этом пишут «Аргументы и факты».

По данным газеты, западные политики в 2022-2024 годах неоднократно говорили о том, что ВСУ должны нанести России стратегическое поражение с тем, чтобы Украина вышла на переговоры с позиции силы, а не слабости.

Боуз подчеркнул, что реализация этой «инициативы невозможна» — Киев потерпел сокрушительное поражение.

«Пришло время признать реальность катастрофического провала украинского проекта», — отметил журналист.

По его словам, возможный отказ правительства Украины от прекращения боевых действий будет означать только то, что Россия тоже продолжит сражаться.

Журналист высмеял реакцию Запада на коррупцию в Киеве

Ранее Боуз призвал Владимира Зеленского как можно скорее согласиться на территориальные уступки.