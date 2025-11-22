Брюссель предпримет все возможное в ближайшие дни, чтобы Украина не приняла предложенный США развернутый план по урегулированию конфликта, рассказал в соцсетях лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо. Об этом пишет РИА Новости.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что поставил Киеву жесткие условия — решение по сделке должно быть принято не позднее 27 ноября.

Филиппо заметил, что европейцы выступили против перспективы мира, против реализации разработанного в США без учета мнения Киева и Брюсселя плана.

«Начинается период высокого риска длиной в несколько дней до 27 ноября. Провокации, эскалации и даже операции под ложным флагом с целью разжечь ненависть против России и сделать мир невозможным: всё может быть со стороны ЕС», — предупредил политик.

По его мнению, ряду европейских лидеров необходим конфликт на Украине, чтобы достичь личных целей, а также создать для ЕС собственную армию.

Глава партии в связи с этим призвал прекратить помощь украинскому правительству оружием и деньгами и выступил за выход Франции из ЕС и НАТО.