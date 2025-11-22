Государственный секретарь США Марко Рубио и спецпосланник президента Стив Уиткофф присоединятся к воскресным переговорам по урегулированию конфликта на Украине в Женеве, сообщает телеканал CNN.

Телеканал CNN со ссылкой на американского чиновника сообщил, что Рубио и Уиткофф примут участие в переговорах в Женеве, намеченных на воскресенье, передает РИА «Новости».

По данным собеседника телеканала, цель встречи – попытка подготовить согласованные формулировки еще до предстоящей встречи Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом.

Кроме того, министр армии Соединенных Штатов Дэниел Дрисколл вместе со своей командой уже прибыл в Женеву для консультаций с высокопоставленными украинскими чиновниками по дальнейшим шагам в поиске мирного решения.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Владимиру Зеленскому придется одобрить американский план по урегулированию ситуации на Украине или продолжать боевые действия.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров анонсировал начало консультаций между представителями Украины и США по вопросу возможного мирного соглашения в ближайшие дни в Швейцарии.

Глава киевского режима Владимир Зеленский утвердил делегацию Украины для переговоров по мирному соглашению, которую возглавит Андрей Ермак.