Стало известно, что ЕС хочет поменять в плане Трампа по Украине

В Европе идут напряженные консультации по мирному плану президента США Дональда Трампа — европейцы желают обсудить и пересмотреть как минимум 4 пункта из 28, пишет BILD со ссылкой на источники.

В частности, европейцы считают неприемлемым пункт, предполагающий признание всей Донецкой области и Крыма российскими.

«Мы ясно придерживаемся принципа, что границы не должны изменяться силой», — цитируют европейских чиновников журналисты.

Следующий пункт, который вызвал озабоченность в ЕС — требование о сокращении ВСУ до 600 тыс. человек, отметили авторы статьи.

Волнение европейцев, добавили они, обусловлено тем, что сокращение армии может сделать Украину «уязвимой».

Кроме того, европейцы возражают против инициатив Трампа по замороженным активам России и гарантиям безопасности Украине, пояснили обозреватели.