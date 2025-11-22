Журналистов из России не пустили на конференцию канцлера ФРГ Фридриха Мерца на саммите «Большой двадцатки» (G20) в Йоханнесбурге. Об этом стало известно RT.

Корреспондент RT Георгий Садовничий отметил, что возмущен произошедшим.

Журналист подчеркнул, что мировые лидеры призывают к сотрудничеству, но подобные действия демонстрируют обратное — «попытку изолировать независимых медийщиков от важнейших дискуссий и обмена мнениями».

До этого сообщалось, что премьер-министр Нидерландов Дик Схоф пропал из зала на саммите G20 в Южно-Африканской Республике (ЮАР) незадолго до своего выступления.

Мерца назвали сыном Гитлера, мерзавцем и нацистом

После этого глава Минфина Нидерландов Элко Хайнен сообщил, что от лица страны будет говорить он.

Еще раньше на саммите G20 организаторы забыли отключить звук на закрытой сессии.