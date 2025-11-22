ЕС обсудит новую ситуацию с Украиной на специальном саммите в Анголе

Глава Евросовета Антониу Кошта сообщил, что в Луанде состоится специальный саммит стран ЕС, посвященный Украине и американскому плану по урегулированию конфликта.

В соцсети X Кошта анонсировал экстренное мероприятие ЕС, посвященное Украине. Оно пройдет в столице Анголы в понедельник, 24 ноября.

«Я пригласил лидеров всех 27 стран ЕС на специальный саммит по Украине в Луанде», — заявил Кошта.

Он добавил, что встреча состоится в рамках саммита ЕС и Африканского союза.

Стала известна дата встречи Запада и Украины по мирному плану Трампа

Ранее президент США назначил министра армии Дэна Дрисколла новым спецпосланником США на мирных переговорах по Украине.