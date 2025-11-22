Макрон выступил против возвращения России в G8
Президент Франции Эммануэль Макрон выступил против возвращения России в формат G8. Об этом он заявил журналистам на полях саммита G20.
«Сегодня условия для возвращения России в G8 не сложились. Кроме того, данный формат зависит от единодушного согласия всех участников», - сказал французский лидер.
Он напомнил о том, что в 2026 году председательство в G7 перейдет к Франции. Макрон анонсировал изменение сотрудничества в объединении за счет сближения с новыми странами - Бразилией, Индией, Китаем и ЮАР.
При этом Макрон сообщил, что не собирается указывать другим странам, как им поступать по вопросу сотрудничества с Москвой.
Напомним, на проходящем в эти дни саммите G20 в Йоханнесбурге отсутствуют представители США и России. Ранее президент Франции заявил об угрозе расформирования G20.