Экс-глава Молдавии Игорь Додон заявил, что нынешний руководитель государства Майя Санду пользуется установками глобалистских структур в вопросах, связанных с украинским конфликтом.

Об этом он написал в Telegram.

«Президент Санду, к сожалению для неё и для страны, не мыслит самостоятельно, а каждый раз следует глобалистской идеологии Сороса», — указал политик.

Додон подчеркнул, что нарративы брюссельских чиновников, на которых ориентируется Санду, сводятся к тому, что украинский конфликт должен продолжаться вопреки здравому смыслу.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по просвещению Алёна Аршинова заявила, что Санду, пытаясь удержаться у власти, перешла все разумные границы и действует по лекалам классических диктатур.