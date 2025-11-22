Стала известна дата встречи Запада и Украины по мирному плану Трампа

Встреча представителей стран Запада и Украины по плану американского президента Дональда Трампа по урегулированию конфликта с Россией намечена на 23 ноября в Женеве. Об этом в субботу, 22 ноября, сообщает немецкое агентство DPA со ссылкой на источники в правительстве ФРГ.

Как сообщается, в воскресенье в Женеве представители ряда стран Европейского союза (ЕС), США и Украины встретятся для обсуждения мирного плана Трампа. Дополнительных подробностей не сообщается.

Зеленский: Киев проконсультируется с партнерами о необходимых для мира шагах

Ранее издание Bloomberg заявило о попытке европейских стран переписать мирный план США до дедлайна. По оценке журналистов, лидеры Европы таким образом пытаются выиграть время для Украины, чтобы она могла разработать новые условия прекращения огня с Россией.