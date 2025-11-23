Зеленский раскрыл, какого результата он ждет от переговоров в Женеве

Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает, что переговоры в Женеве по поводу плана мирного урегулирования конфликта пройдут конструктивно.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Тем временем в Швейцарии встречаются команды, которые будут работать над шагами для окончания войны. Хорошо, что дипломатия активизирована и что разговор может быть конструктивным», — написал он.

Зеленский отметил, что украинская, американская делегации, а также команды европейских партнеров сотрудничают «в тесном контакте» и выразил надежду на «положительный результат» встреч в Женеве.

Госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник США Стив Уиткофф прибыли в Женеву для переговоров с делегацией Украины по мирному урегулированию.

Как рассказал глава администрации президента Украины Андрей Ермак, украинская делегация уже провела встречи с советниками по безопасности Великобритании, Франции и Германии.

В ЕС призвали доработать план Трампа по Украине.

В США же этот план назвали «победой для Украины».