ЕС, Канада и Япония хотят доработки плана США по Украине

Лидеры ЕС, Канады и Японии по итогам встречи в Йоханнесбурге требуют доработки плана США по Украине и озабочены сокращением ВСУ. Об этом говорится в опубликованном Еврокомиссией совместном заявлении лидеров институтов ЕС, части стран сообщества, включая Германию, Францию, Италию, а также не входящих в ЕС Великобритании, Норвегии, Японии и Канады. Заявление принято по итогам экстренной встречи западных лидеров на полях саммита G20.

"Этот проект является основой, которая потребует дополнительной работы, - говорится в документе. - Мы озабочены предложенными сокращениями украинских вооруженных сил, которые оставят Украину уязвимой".

В заявлении также подчеркивается требование ЕС не допустить "изменения границ Украины силой", и необходимость "согласия ЕС и НАТО" на действия, "которые затрагивают эти страны". Кроме того, отмечается, что ЕС и партнеры "подтверждают свою сильную поддержку Украины" и намерены "координировать с Украиной и США свои дальнейшие шаги".

Западные лидеры также указали, что "приветствуют продолжающиеся мирные усилия США".