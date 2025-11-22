КНР обратилась к Генсеку ООН из-за заявления Японии об атаке на Тайвань

Постпред КНР при ООН Фу Цун направил письмо Генсеку ООН Антониу Гутеррешу, в котором заявил, что предупредил японскую сторону о праве Китая на самооборону после заявлений Токио о возможном военном ответе на атаку на Тайвань.

Об этом пишет Reuters.

Фу Цун назвал возможный ответ Японии «грубым нарушением международного права» и дипломатии, а также актом агрессии.

«Китай будет решительно отстаивать своё право на самооборону в соответствии с Уставом ООН», — указал дипломат.

Ранее генконсул КНР в Осаке Сюэ Цзян пригрозил «отрубить голову» премьер-министру Японии Санаэ Такаити за высказывания относительно острова Тайвань. В МИД Китая это не стали комментировать.

Также в Минобороны КНР предрекли Японии поражение в случае конфликта с Китаем.