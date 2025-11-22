Вэнс назвал три обязательных критерия любого мирного плана по Украине

Американский вице-президент Джей Ди Вэнс назвал три критерия, которые обязательно должны входить в любой вариант плана по урегулированию украинского конфликта.

Об этом он заявил в X.

Вэнс отметил, что мирный план предполагает прекращение смертей при сохранении суверенитета Украины. Также вице-президент заявил, что план должен быть приемлемым для обеих сторон. Кроме того, важны гарантии того, что стороны вновь не начнут враждовать.

Ранее Владимир Зеленский утвердил состав делегации во главе с руководителем своего офиса Андреем Ермаком для участия в переговорах с США по предложенному мирному плану.

Президент США Дональд Трамп отмечал, что Зеленскому придётся одобрить американский план по урегулированию конфликта на Украине.

Он назвал 27 ноября подходящим сроком для принятия Киевом плана США.