В Раде рассказали о подготовке обвинения Умерову

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) готовит обвинение секретарю СНБО, рассказал в соцсетях депутат Верховной рады и член партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко*. Об этом пишет РБК.

По его данным, главе ведомства, бывшему министру обороны, вменяют хищение государственных средств в особо крупных размерах.

«Кроме этого, на Рустема Умерова записана часть «общака», выведенная в страны Персидского залива», — пояснил нардеп.

Гончаренко* отказался называть «кличку» Умерова на записях. Он предположил, что ее не сложно угадать.

Журналисты заметили, что НАБУ в течение последних нескольких дней обнародовало данные о расследовании коррупционного дела в сфере энергетики, в том числе записи прослушки разговоров.

В материалах фигуранты обозначены как «Карлсон», «Али-баба», «Министр энергетики», «Профессор», «Рокет» и «Тенор».

В бюро не раскрыли, кто скрывается за прозвищами, но позже стало известно, что руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак проходил как «Али-баба».

*В мае 2023 года Росфинмониторинг внёс Гончаренко в список террористов и экстремистов, 18 июня 2024 года Военный суд заочно приговорил депутата к десяти годам колонии за оправдание терроризма и фейки о российской армии.