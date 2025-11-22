Орбан потребовал от Европы поддержать план Трампа по Украине

Премьер-министр Венгрии Орбан потребовал от Европы поддержать мирный план президента США Дональда Трампа по Украине. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на письмо венгерского премьера председателю Еврокомиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен.

«Европейцы должны немедленно и безоговорочно поддержать мирную инициативу США», — заявил Орбан.

По словам политика, европейские лидеры также должны незамедлительно начать собственные прямые переговоры с Россией. Кроме того, Орбан в очередной раз подчеркнул, что Венгрия не поддерживает предоставление Евросоюзом дальнейшей финансовой помощи Украине в какой-либо форме.

20 ноября украинский депутат Алексей Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана Дональда Трампа. По данным Financial Times, украинские чиновники раскритиковали документ и считают его неприемлемым без правок, хотя в Вашингтоне ожидают, что украинский лидер Владимир Зеленский подпишет его к 27 ноября. План включает отказ от НАТО, новые границы, буферную зону, ограничения для ВСУ и использование замороженных активов России.

Позже сообщалось, что европейские политики стремится выиграть время для Украины с целью внести свои корректировки в план президента США.