Премьер европейской страны пропал из зала перед выступлением на G20

Премьер-министр Нидерландов Дик Схоф неожиданно исчез из зала заседаний, сорвав свое выступление на саммите G20 в Йоханнесбурге. Возникшую неловкую паузу пришлось устранять нидерландскому министру финансов, сообщает РИА Новости.

Председательствующий, президент ЮАР Сирил Рамафоса объявил выступление Схофа, однако оказалось, что его нет в зале. В ситуацию вмешался глава нидерландского Минфина Элко Хайнен.

«Спасибо, господин председатель, но от лица Нидерландов будет говорить министр финансов», — сказал он и сел в кресло пропавшего премьера.

При этом министр не пояснил, почему Схоф внезапно покинул зал заседаний.

Саммит лидеров стран G20 проходит 22-23 ноября в Йоханнесбурге. Все сессии и двусторонние встречи проходят в закрытом формате, без доступа журналистов.

Ранее президент Франции заявил, что клуб G20 теряет смысл, поскольку не способен бороться с кризисами в сфере экономики и безопасности.