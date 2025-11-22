В ЮАР прокомментировали бойкот саммита со стороны США

Власти ЮАР сделали все, чтобы выполнить требования США, рассказал представитель президента африканского государства Винсент Мангвенья. Он добавил, что Вашингтон сообщил о решении бойкотировать саммит лидеров G20 незадолго до мероприятия, пишет РИА Новости.

Саммит проходит в Йоханнесбурге 22-23 ноября. Российскую делегацию возглавляет замглавы администрации президента Максим Орешкин.

Чиновник заметил, что у ЮАР сложились хорошие отношения с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, который должен был возглавить американскую делегацию.

«Мы приготовились принимать на саммите Вэнса, были выделены ресурсы на приготовления, чтобы все требования США были выполнены. Но прямо накануне саммита, в последнюю минуту нам сообщили о бойкоте, мы перенаправили ресурсы», — разъяснил Мангвенья.

По его словам, список требований со стороны Соединенных Штатов к принимающей стороне «было непросто выполнить».