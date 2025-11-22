Зеленский: Киев проконсультируется с партнерами о необходимых для мира шагах

В ближайшие дни состоятся встречи украинской делегации с западными партнерами, в ходе которых пройдет обсуждение плана президента США Дональда Трампа, рассказал в соцсетях Владимир Зеленский. Об этом пишет «Лента.ру».

Накануне стало известно, что украинский лидер назначил нового главу делегации на переговорах по разрешению кризиса. Им стал руководитель офиса президента Андрей Ермак. До этого должность занимал Умеров.

«В эти дни состоятся консультации с партнерами относительно шагов, которые нужны для окончания», — отметил Зеленский.

Политик подчеркнул, что на переговорах будет идти речь о «гораздо большем, чем о тех или иных пунктах того или иного документа».

Ранее сообщалось, что украинский лидер обсудил с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом предложенный Вашингтоном план урегулирования конфликта на Украине.