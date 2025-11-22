В Киеве протестующие потребовали ареста главы офиса президента Украины Ермака

На Майдане в Киеве начались протесты, собравшиеся потребовали арестовать главу офиса президента Украины Андрея Ермака. Видео опубликовано в Telegram-канале издания "Страна.ua".

© Газета.Ru

"Участники уже требуют не просто отставки руководителя офиса президента Андрея Ермака, а его ареста", - сообщают журналисты.

Протестующие пообещали выходить на Майдан каждую субботу в полдень до тех пор, пока Ермак "не окажется за решеткой". Участники митинга также призвали сограждан провести аналогичные акции у зданий областных администраций.

Судя по видео, на Майдане собрались более 20 человек, в руках у них были плакаты с надписью "Против коррупции". Между тем Ермак был назначен украинским президентом Владимиром Зеленским главой делегации на предстоящих переговорах по плану мирного урегулирования, предложенного президентом США Дональдом Трампом.

При этом на прошлой неделе в Раде заявляли, что на пленках НАБУ по скандальному коррупционному делу есть и Ермак - он обозначен под псевдонимом "Али-Баба".