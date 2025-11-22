Раскрыто отношение нового спецпредставителя по Украине к Киеву

Новый спецпредставитель США по Украине Дэниел Дрисколл жестко настроен по отношению к Киеву, рассказал журналистам «Аргументов и фактов» политолог-американист Малек Дудаков.

Накануне американские массмедиа сообщили, что президент США Дональд Трамп назначил министра армии Дрисколла, друга вице-президента Джей Ди Вэнса, новым спецпредставителем по Украине.

«У Дрисколла больше техническая роль в связи с украинским конфликтом. Ему, прежде всего, предстоит продвигать интересы администрации Трампа. То есть та задача, с которой не справился Кит Келлог», — разъяснил Дудаков.

По его данным, отставка Келлога была вызвана тем, что его действия не позволяли с точностью определить, чьи интересы отстаивает спецпредставитель: украинских лоббистов или все же администрации Трампа.

«Дрисколл более реалистично настроен. Он, конечно, с украинцами якшаться не собирается. С его стороны, я думаю, мы будет наблюдать довольно жесткую кампанию прессинга в отношении Киева», — отметил политолог.

Ранее стало известно, что Дрисколл в ходе обсуждения нового мирного плана с европейскими чиновниками позволил себе резкие выражения.