НАБУ объявило в розыск бизнесмена Миндича

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило в розыск бизнесмена Тимура Миндича и его финансиста Александра Цукермана, следует из базы данных МВД Украины.

© Соцсети

Дата исчезновения Миндича указана как 10 ноября 2025 года, Цукермана хватились раньше — 26 октября 2025 года.

Соратник Владимира Зеленского, совладелец студии «Квартал 95» Миндич — главный фигурант коррупционного дела, расследование которого ведут (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП). Он успел перед обысками на законных основаниях покинуть Украину. За пределами страны находится и Цукерман. «Украинская правда» писала, что оба фигуранта не собираются возвращаться из Израиля домой, опасаюсь обвинений.