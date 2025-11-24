Попытки Зеленского спасти Ермака объяснили одним обещанием

Президент Украины Владимир Зеленский, назначая руководителя своего офиса Андрея Ермака главой делегации на переговорах с США, Россией и партнерами Украины, спасает его от подозрения антикоррупционных органов в связи с делом близкого к главе государства предпринимателя Тимура Миндича. Об этом сообщает издание «Украинская Правда».

«Он спасает его от подозрения», — прокомментировал решение неназванный представитель команды президента.

При этом журналисты подчеркивают, что назначение также позволит удержать переговоры в руках лиц, которые занимались ими до этого.

Отмечается, что команда президента также пытается давить на руководство Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). В частности, после неудачной встречи Зеленского с представителями этих органов, Ермак поручил силовикам подготовить подозрение уже руководителю САП Александру Клименко.

Как объяснило издание, так Зеленский выполняет одно из своих обещаний, данное еще в 2021 году. Тогда в одном из интервью политик, говоря о главе своего офиса, сказал: «Он пришел со мной. Он уйдет со мной». Отмечается, что эти же слова как минимум дважды повторял и сам Ермак.

Президент Украины уполномочил главу своего офиса вести переговоры 22 ноября. Согласно указу, Ермак станет главой делегации на переговорах с представителями США и России по вопросам мирного плана американского президента Дональда Трампа.