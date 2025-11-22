В родном городе Зеленского вспыхнули протесты

В родном городе украинского лидера Владимира Зеленского, Кривом Роге, вспыхнули протесты против отключения света. Об этом рассказал Telegram-канал «Страна.ua».

«В Кривом Роге идут протесты против отключений света. Люди собрались на митинг перед горсоветом и перекрывают движение на дорогах», — сказано в публикации.

На опубликованных кадрах можно увидеть скопление людей. Директор департамента развития инфраструктуры города Иван Карий, вышедший к протестующим, отметил, что городская власть не имеет влияния на отключение света.

Ранее стало известно, что в Киеве началась подготовка протестов против Зеленского. 15 ноября на майдане Независимости прошел митинг против коррупции и президента страны.