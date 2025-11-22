Киев зашел в тупик по урегулированию конфликта с Россией, а терпение США заканчивается. Об этом сообщил обозреватель телеканала CNN Turk Сияменд Качма. По его мнению, ситуация для Украины превратилась в настоящую дилемму.

«Ситуация превратилась в настоящую дилемму для Украины», — подчеркнул Сияменд Качма подчеркнул в эфире CNN.

Обозреватель отметил, что изменения ситуации на фронте неблагоприятны для Украины, а также указал на противоречивость позиции украинского президента Владимира Зеленского.

«Украинский лидер сохраняет симпатию к мирному плану, когда говорит с США, но меняет свою позицию после контактов с европейскими лидерами», — сказал он.

На Украине неожиданно призвали рассмотреть мирный план Трампа

Качма добавил, что если бы в 2022 году в Стамбуле были подписаны договоренности между двумя странами, то Украина избежала бы нынешних суровых условий и многочисленных потерь.

Ранее Вашингтон представил новый мирный план, состоящий из 28 пунктов, некоторые из них указывают на необходимость уступок со стороны Украины. Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков отметил, что Москва знает об этом плане, но официально его не получала. Он также добавил, что эффективная работа российской армии должна убедить украинского президента начать переговоры как можно скорее. Однако Киев отверг мирный план США — зампостпреда Украины в ООН Христина Гайоивишин заявила, что страна не собирается подписывать нынешний вариант документа.

Москва не раз сообщала, что придерживается мирного урегулирования конфликта на Украине. Однако в Кремле также сообщали, что нынешняя ситуация сложилась из-за позиции Киева и отсутствия ответных шагов от него по дипломатическому процессу.