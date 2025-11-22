Премьер Японии на час опоздала на встречу лидеров G20

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити появилась на саммите G20 в ЮАР примерно через час после его начала, прибыв в зал посреди выступления.

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити пришла на встречу лидеров стран «Группы двадцати» в Южно-Африканской Республике примерно через час после начала заседания, передает РИА «Новости». Она вошла в зал во время выступления одного из других участников и заняла свое место среди мировых лидеров.

Перед тем, как присесть, Такаити тепло поприветствовала вице-президента Индонезии Гибрана Ракабуминга Рака, который пожал ей руку. Причины опоздания официально не комментируются.

Саммит проходит в Йоханнесбурге 22 и 23 ноября. Российскую делегацию в этом году возглавляет заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин.

Ранее премьер-министр Японии Санаэ Такаити пожаловалась, что недостаток сна плохо влияет на состояние ее кожи.

Как отмечала газета ВЗГЛЯД, Китай и Япония обменялись воинственными заявлениями на фоне напряжения в регионе. При том накануне Санаэ Такаити отказалась менять позицию по военной поддержке Тайваня, несмотря на давление со стороны Китая.