Зеленский утвердил состав делегации для переговоров по плану США

Владимир Зеленский утвердил состав делегации Украины и директивы для переговоров по соглашению об урегулировании украинского конфликта. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу офиса президента.

Накануне стало известно, что президент США Дональд Трамп потребовал от украинской стороны как можно быстрее утвердить разработанный в Соединенных Штатах масштабный план по урегулированию кризиса на Украине.

Стало известно о попытке европейцев переписать мирный план США

В пресс-службе заметили, что главой делегации назначен Андрей Ермак. Кроме того, в переговорах примут участие секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров; начальник генерального штаба ВСУ Андрей Игнатов; глава службы внешней разведки Олег Иващенко.

В состав делегации также вошли первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица; первый заместитель секретаря СНБО Евгений Острянский; заместитель главы СБУ Александр Поклад; советник руководителя офиса Зеленского Александр Бевз.