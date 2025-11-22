Физиогномист оценил видеообращение Зеленского к нации

Специалисты тщательно подготовили Владимира Зеленского к съемкам, вырезали из видеобращения к нации ряд моментов, рассказал журналистам «Московского комсомольца» эксперт по чтению невербального поведения, кандидат психологических наук Вячеслав Кабанов.

Ранее украинский лидер выложил в соцсетях ролик, на кадрах которого предстал перед зрителями в традиционном полувоенном костюме на фоне храма.

«Первое, что бросается в глаза - это, конечно, постановочность речи. Глаза Зеленского бегают не потому, что у него там нистагм [непроизвольное колебательное движение глаз] какой-нибудь, а потому, что он читает текст с телесуфлёра», — разъяснил Кабанов.

По его словам, политические деятели пользуются телесуфлером в тех случаях, когда нельзя сказать лишнего слова, и когда текст кем-то написан.

Физиогномист заметил, что специалисты при анализе выступлений Зеленского давно отметили ряд «нехороших признаков: расфокусированный взгляд и ряд таких вот мимических проблем, которые бывают у типичных наркоманов».

По его оценке, мимические проблемы возникли у украинского лидера в ходе долгих лет употребления наркотиков.

«Видно, что для того, чтобы сконцентрироваться, он сводит брови. Сконцентрироваться не может. Возможно, потому и пользуется телесуфлёром, боится вообще что-то своё вставить», — уточнил Кабанов.

Специалисты сделали много дублей ролика, вырезали, как Зеленский шмыгает, вытирает нос, констатировал эксперт.