На саммите G20 приняли совместную декларацию

Участники саммита стран G20 в ЮАР приняли совместную декларацию, несмотря на то, что США бойкотировали встречу. В декларации упомянута украинская проблема, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

В субботу президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что существует «подавляющий консенсус» по поводу декларации саммита.

Он поблагодарил все делегации, которые работали вместе с Южной Африкой «добросовестно, чтобы подготовить достойный итоговый документ G20».

«Мы не должны допускать, чтобы что-либо умаляло ценность, авторитет и влияние первого африканского председательства в «Большой двадцатке», — заявил Рамафоса.

Стало известно, кто последним из мировых лидеров прибыл на саммит G20

По данным источника РИА Новости, в совместной декларации «указана необходимость устойчивого урегулирования на Украине».

На повестке нынешнего саммита в основном обсуждаются климат, энергетика и более справедливый экономический подход к бедным странам.

Три основные темы — подготовка к природным катаклизмам из-за изменения климата, переход к зеленой энергетике, а также добыча полезных ископаемых, сообщает CNBC.

Четвертый пункт — более справедливая система заимствований для бедных стран.

Президент США Дональд Трамп отверг повестку дня G20 из-за «зеленой энергетики». Вашингтон возражал против любого упоминания климата или возобновляемых источников энергии в дискуссии.

Более того, США бойкотировали встречу, заявив, что в ЮАР преследуется белое меньшинство. Американцы проведут следующий саммит «Большой двадцатки» в 2026 году. Рамафоса заявил, что ему придется передать пост президента «пустому креслу».

Накануне дипломаты стран G20 подготовили проект итоговой декларации саммита без участия США. Это стало неожиданностью для Вашингтона. Высокопоставленный чиновник Белого дома назвал этот факт «позорным».