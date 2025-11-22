Стало известно о попытке европейцев переписать мирный план США

Владимир Зеленский и несколько лидеров европейских стран пытаются переписать мирный план США в пользу Киева. Они намерены представить это как поправки и стремятся успеть до «дедлайна» 27 ноября, сообщает Bloomberg.

Агентство пишет, что администрация Трампа установила крайний срок для Киева на согласие с американским мирным планом из 28 пунктов. Это четверг, 27 ноября, когда в США начнут отмечать День благодарения.

Высокопоставленные американские чиновники настаивают, что данное требование можно рассматривать как «ультиматум».

В итоге Владимир Зеленский, а также лидеры Британии, Франции, Германии и ряда других стран ЕС спешат переписать представленный план и сформулировать новые условия мирного соглашения с Россией. Это будет выдано за «поправки».

«По словам осведомленных источников, они намерены действовать осторожно: фактически переписать большую часть документа, но представить это как конструктивные обновления», — пишет агентство.

Трамп уличил Зеленского в блефе

Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия получила от США план по мирному урегулированию конфликта на Украине. Этот текст может лечь в основу мирного соглашения.