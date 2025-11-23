В Киргизии задержаны сын и сторонники экс-президента республики Атамбаева
Правоохранительные органы Киргизии провели задержания среди представителей политической элиты страны.
Сотрудники Министерства внутренних дел и Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) задержали лидеров Социал-демократической партии, которые, по данным властей, призывали к насильственной смене власти в республике.
Согласно официальному заявлению пресс-центра ГКНБ, среди задержанных находится Кадыр Атамбаев — сын бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева. Помимо него, были задержаны и другие сторонники экс-президента, которые, по версии следствия, участвовали в деятельности, направленной на свержение существующего конституционного строя.
Текущие события развиваются на фоне сложной политической обстановки в республике. Социал-демократическая партия, которую возглавлял Алмазбек Атамбаев в период его президентства, продолжает оставаться влиятельной политической силой.
Заявления правоохранительных органов свидетельствуют о серьезности предъявляемых обвинений, которые могут повлечь за собой значительные политические последствия.
Расследование по данному делу продолжается, и компетентные органы обещают предоставить дополнительную информацию по мере поступления новых данных.