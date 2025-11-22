Арестован бывший президент Бразилии

Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару, приговоренный к 27 годам колонии по делу о перевороте и обжалующий это решение, находясь под домашним арестом, был арестован. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на адвоката бразильского политика.

© Газета.Ru

«Это положило конец многомесячному домашнему аресту, поскольку он подал апелляцию на обвинительный приговор Верховного суда по делу о нападках на бразильскую демократию.», — заявил он.

Адвокат политика не назвал причину задержания. При этом неназванный источник рассказал журналистам, что это превентивная мера, связанная с условиями его домашнего ареста.

12 сентября верховный федеральный суд Бразилии приговорил Болсонару к 27 годам и 3 месяцам тюрьмы. Его обвиняют в заговоре с целью государственного переворота. Решение суда о признании бывшего бразильского президента виновным поддержали трое из пяти судей Верховного суда.

По версии следствия, среди заговорщиков были члены правительства Болсонару, а также представители разведки и вооруженных сил. Обвинения предъявлены 35 фигурантам.