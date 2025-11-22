Зеленский почтил память жертв Голодомора в Киево-Печерской лавре

В честь почтения памяти жертв Голодомора Зеленский посетил богослужение в Киево-Печерской лавре.

В 2023 году последователи Православной церкви Украины (ПЦУ) совершили акты вандализма в ряде зданий, находящихся на территории Киево-Печерской лавры. Нарушители разбили стекла и повредили оконные конструкции в здании 70а. Аналогичные повреждения получили окна 42-го корпуса. Кроме того, были вырваны электрокабели, защитные рольставни и жалюзи.

В ночь на 26 ноября 2023 года неустановленные лица проникли в Киево-Печерскую лавру и учинили беспорядки в нескольких монастырских постройках. В корпусе 70а преступники разбили окна и повредили рамы, в 42 корпусе – выбили стекла, сорвали защитные роллеты, жалюзи и электрическую проводку, а также разбросали свечи вокруг здания.