На саммите G20 забыли отключить звук на закрытой сессии

Организаторы саммита лидеров G20 забыли отключить звук трансляции во время выступления главы ЮАР Сирила Рамафосы на закрытой сессии. Об этом сообщает РИА Новости.

Изначально предполагалось, что транслироваться будет лишь вступительная речь Рамафосы, остальные выступления и встречи будут закрытыми для СМИ.

После вступительной речи президент ЮАР начал обсуждать темы итоговой декларации «двадцатки». Он процитировал римского писателя Плиния Старшего и его труд «Африка», однако помощники остановили президента.

«Мне сказали, что камеры все еще включены, хотя их должны были отключить… не знаю, как так вышло», — сказал Рамафоса и улыбнулся.

Он продолжил выступление, организаторы отключили звук спустя минуту.

Накануне сообщалось, что текст итогового документа саммита G20 уже сформирован.