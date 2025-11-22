Стало известно, кто последним из мировых лидеров прибыл на саммит G20

Последним лидером, прибывшим на саммит «Большой двадцатки» в ЮАР, стал премьер-министр Индии Нарендра Моди, передает РИА Новости.

Моди прибыл на саммит в Йоханнесбурге в 11.20 (мск). Официальное открытие саммита планировалось на 11.00

Индийского премьера встретил на красной ковровой дорожке президент ЮАР Сирил Рамафоса. Лидеры при этом коротко побеседовали.

В ЮАР высказались об участии Путина в саммите G20

Ожидается, что в рамках саммита Моди проведёт двусторонние встречи с главами государств и будет участвовать во встрече лидеров Индии, Бразилии и Южной Африки (IBSA), которую организует ЮАР.

Саммит G20 пройдет в Йоханнесбурге 22-23 ноября. Делегацию России возглавляет заместитель главы президентской администрации Максим Орешкин.