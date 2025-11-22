Лукашенко помиловал десятки украинцев

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, как заявила его пресс-секретарь Наталья Эйсмонт, помиловал 31 гражданина Украины. В данное время происходит их передача украинской стороне.

Это произошло «в развитие достигнутых договоренностей» с президентом США Дональдом Трампом» по просьбе украинской стороны, а также в целях создания условий для урегулирования «вооруженного конфликта в сопредельном государстве».

По словам Эйсмонт, которые приводит агентство Белта, руководствуясь «принципами гуманизма и в качестве жеста доброй воли» белорусским лидером помилован 31 гражданин Украины. Отмечается, что все они совершили «уголовные преступления на территории Белоруссии».