Макрон заявил об угрозе утраты смысла существования G20

Группа двадцати (G20) не преуспевает в урегулировании мировых кризисов как в сфере безопасности, так и в экономике, что ставит под угрозу смысл существования этого неформального клуба государств, если его участники не объединят усилия и не согласуют приоритетные направления работы. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, выступая на открытии саммита G20 в Йоханнесбурге.

"Группа двадцати, вероятно, подходит к концу своего цикла. <...> Мы переживаем момент в нашей геополитике, когда нам очень трудно вместе за этим столом, включая членов, которые сегодня здесь не присутствуют, решать крупные международные кризисы. И нам трудно достичь общего стандарта в геополитической сфере, - сказал Макрон. - Существует риск, что G20 утратит смысл своего существования, если мы не сможем получить конкретные ответы".

Глава государства упомянул конфликт на Украине, подчеркнув, что он не может быть урегулирован без учета суверенитета этой страны, а также ситуацию на Ближнем Востоке, призвав к активной борьбе с терроризмом и уважению суверенитета всех этих стран. Помимо этого он призвал также сосредоточить внимание на урегулировании кризисных ситуаций в Судане и в районе Великих африканских озер.

"Это кажется таким простым, но сегодня мы не можем урегулировать эти кризисы с их ужасными последствиями", - констатировал он.

Одновременно Макрон указал и на проблемы в мировой торговле и экономике, подчеркнув, что нынешняя "экономическая политика и дерегулирование" в ряде стран грозят обернуться кризисами в будущем. Одни страны, по его словам, "слишком много экономят и много производят", тогда как другие "слишком много берут в долг и отличаются чрезмерным потреблением", на фоне чего он выступил за использование инструментов G20 для реструктурирования долга и поддержки стран, которые "чрезмерно обременены долгами". Также он посетовал на несоблюдение странами с крупнейшими экономиками принципов Всемирной торговой организации.